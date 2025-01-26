Лукашенко: Зеленский выкобенивался на переговорах с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что в 2022 году на переговорах с делегацией РФ президент Украины Владимир Зеленский вел себя неподобающе. Об этом сообщает РИА Новости .

«Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — напомнил Лукашенко.

Он добавил, что просил российскую делегацию не уезжать, чтобы потом их не обвинили в срыве назначенных переговоров. Россияне послушались и остались.

РФ много раз заявляла, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет.