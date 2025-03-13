Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что у Российской Федерации есть значительные козыри в украинском кризисе. Он полагает, что Москва выберет подходящий момент для их применения, что позволит ей одержать победу и добиться разрешения ситуации, сообщает «Царьград» .

В общении с журналистами Александр Лукашенко отметил наличие у России значительных преимуществ в украинском конфликте. Он убежден, что финальное соглашение об урегулировании кризиса станет реальностью, когда российская сторона решит задействовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы.

Лукашенко подчеркнул, что России сейчас сложно принять предложение США о временном прекращении огня, поскольку, учитывая успехи на линии фронта, такой шаг был бы несвоевременным.

Белорусский президент пояснил, что, по его мнению, Россия обладает серьезными преимуществами, или, как ранее выразился президент США Дональд Трамп, «большими козырями». Лукашенко считает, что грамотное использование этих «козырей» в подходящий момент позволит России одержать верх в этом противостоянии и приведет к достижению соглашения.