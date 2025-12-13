сегодня в 17:06

Лукашенко выпустил на свободу оппозиционерку из Белоруссии Марию Колесникову

Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал 123 осужденных, среди которых были граждане разных государств. На свободу вышла, в том числе и местная оппозиционерка Мария Колесникова, сообщает РБК со ссылкой на СМИ РБ.

Она уже покинула место лишения свободы. Девушка также поговорила с сестрой.

В сентябре 2021 года Колесникову отправили в колонию на 11 лет. Ее посчитали виновной по части 1 статьи 357 («Заговор с целью захвата власти»), части 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности»), части 1 статьи 361-1 («Создание экстремистского формирования») Уголовного кодекса Белоруссии.

Также на свободу вышел нобелевский лауреат Алесь Беляцкий. Освобожденных планируют вывезти в Польшу и Литву.

Места заключения покинули заключенные украинцы, литовцы, британцы, японцы, австралийцы и латвийцы. В ответ США сняли санкции с калийной отрасли страны. Также Соединенные Штаты могут отменить и иные ограничения.

