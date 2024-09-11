Лукашенко пригласил беглую оппозицию сразиться с ним на выборах

В ходе совещания, которое прошло в Белоруссии 10 сентября, президент страны Александр Лукашенко затронул вопросы внутренней политики и организации выборов, сообщает «Царьград» .

По его мнению, СМИ создали вокруг даты выборов множество спекуляций и ажиотажа. Лукашенко также подчеркнул, что выборы должны пройти не позже 20 июля 2025 года.

«Следует очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования, а также периода, на который ляжет электоральная нагрузка», — отметил он.

Белорусский лидер также признался, что в связи с выборами польются «информационные потоки всякой грязи».

Параллельно с этим Лукашенко призвал оппозицию честно сразиться с ним в грядущей президентской гонке. По его мнению, если противники власти желают «перевернуть страну», им необходимо прийти и объяснить свою «антибелорусскую позицию».

Глава государства также отметил, что прекрасно знаком со всеми замыслами сбежавшей из страны оппозиции.