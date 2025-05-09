Лукашенко поговорил с Фицо и похвалил его за приезд в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со словацким премьер-министром Робертом Фицо после парада Победы и церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

На опубликованных в Telegram-канале «Пул первого» видно, как Лукашенко и Фицо «на ногах» разговаривают у входа в Александровский сад.

«Я в курсе. Ну, я скажу <…> Молодец! Сказал приеду — приехал!» — заявил белорусский лидер.

Ранее на Красной площади завершился парад Победы. В нем приняли участие 11,5 тыс. военных, а также более 180 единиц техники. Затем президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В 2025 году для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли лидеры более 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.