Лондон установил секретный канал связи с Кремлем через советника Пауэлла

Власти Великобритании через советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла попытались установить тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным из-за опасений за свои интересы на Украине на фоне политики Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

Британское руководство предприняло попытку наладить скрытый канал общения с российской стороной. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл был направлен для установления контакта с президентом России Владимиром Путиным.

По данным издания, этот шаг был вызван опасениями Лондона за свои интересы на Украине. Собеседники газеты пояснили, что британские власти опасаются, что политика администрации Дональда Трампа может поставить под угрозу позиции Соединенного Королевства в украинском вопросе.

Попытка установить секретный канал связи, по информации источников, была предпринята именно для защиты интересов Великобритании в условиях изменяющейся международной обстановки.