Литве передадут напавших на экс-главу ФБК* Волкова**

сегодня в 15:21

Два человека, которых подозревают в нападении в марте в Вильнюсе на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова**, задержаны в Польше. Они будут переданы стороне Литвы, сообщает ТАСС.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что подозреваемых задержали польские правоохранительные органы.

Подозреваемые являются польскими гражданами. Однако прокурор не уточнил, где постоянно проживают задержанные.

Представители польских правоохранительных органов добавили, что задержанные были известны им и до этого инцидента. Ожидается, что их передадут Литве в мае.

*признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией

** признан в РФ иноагентом