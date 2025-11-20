Литва возобновила работу двух погранпунктов на границе с Белоруссией

Литва открыла 2 пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса, сообщает агентство Белта .

Отмечается, что в пункте пропуска «Бенякони» через границу проследовали первые транспортные средства.

Также возобновил работу пункт пропуска «Каменный Лог».

29 октября Литва приняла решение на месяц закрыть границу с Белоруссией. В республике объяснили свои действия частым появлением в воздушном пространстве государства метеозондов.

11 ноября Лукашенко после обращения литовских политиков дал задачу провести переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе. 17 ноября два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши снова начали работать.

