Литва уволит из своей армии всех россиян, белорусов и китайцев

Россияне с двойным гражданством больше не смогут вступить в ряды литовской армии

Министерство иностранных дел Литвы предложило законопроект, согласно которому страна перестанет брать в ряды армии россиян, белорусов и китайцев, а те военные, кто уже служит и имеет паспорта перечисленных стран, будут уволены, пишет ТАСС со ссылкой на BNS.

МИД Литвы готовил законопроект совместно с комитетом парламента по национальной безопасности и обороне. Из текста документа следует, что Россия, Белоруссия и Китай являются теми странами, которые угрожают безопасности Литвы, поэтому их граждане не могут служить в литовской армии.

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

Касчюнас неоднократно делал заявления против граждан России и Белоруссии. В частности, он против того, чтобы Литва выдавала свои паспорта россиянам и белорусам. Он также против того, чтобы эти иностранцы покупали недвижимость в его стране и участвовали в выборах муниципального масштаба.

Несмотря на то, что Литва намерена уволить россиян, белорусов и китайцев из рядов армии, она также хочет ее расширить другими силами.