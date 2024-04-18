Литва считает, что эфир должен быть закрыт для российских и белорусских каналов

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что российские и белорусские каналы по-прежнему должны быть лишены эфира в стране. Сейм согласился принять к рассмотрению это предложение, которое ранее одобрило правительство, сообщает ТАСС .

Речь идет об эфире на телевидении и радио. По словам Кайриса, запрет нужно сохранить из-за якобы дезинформации о конфликте России и Украины. Проект постановления рассмотрит парламент, а затем он будет отправлен на голосование.

За законопроект Кайриса на пленарном заседании проголосовали 76 депутатов. Четверо воздержались.

ТВ и радио России и Белоруссии лишили эфира в Литве еще два года назад. Запрет установили до октября 2024 года.

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал заявление польского президента Анджея Дуды, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Он подчеркнул, что между Варшавой и Киевом есть несколько нерешенных вопросов, в том числе исторических.