Литва решила открыть границу с Белоруссией

сегодня в 16:13

Литовские власти приняли решение снова открыть границу с Белоруссией. Пропускать через нее начали раньше 29 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство балтийского государства.

Режим пропуска изменен. Глава МВД Литвы Владислав Кондратович сказал, что обстановка на границе поменялась.

29 октября Литва приняла решение на месяц закрыть границу с Белоруссией. В республике объяснили свои действия частым появлением в воздушном пространстве государства метеозондов.

11 ноября Лукашенко после обращения литовских политиков дал задачу провести переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе. 17 ноября два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши снова начали работать.

