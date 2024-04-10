Литератора и иноагента Серенко* объявили в розыск
Литератора Дарью Серенко* МВД России объявило в уголовный розыск
МВД России объявило в уголовный розыск активистку и литератора Дарью Серенко*, сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы розыска ведомства.
Статье, по которой ведется розыск, в базе не указана.
Активистка фемдвижения Серенко* проживает за пределами России. Она собирала деньги в поддержку Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения.
Известна, как автор ряда книг.
* Внесена в реестр иноагентов