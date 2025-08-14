Линдси Грэм* заявил, что боится быть «забранным» российскими властями

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, включенный в российский список террористов и экстремистов, публично отказался от участия в предстоящем саммите президентов России и США на Аляске, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами у Белого дома политик заявил: «Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию».

Грэм*, известный своей жесткой антироссийской позицией, недавно инициировал законопроект о введении 500% пошлин на товары из стран, закупающих российские энергоносители. Его опасения связаны с тем, что в России он внесен в список террористов и экстремистов, что теоретически может создать правовые основания для задержания.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 15 августа на Аляске.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.