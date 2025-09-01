сегодня в 14:02

Путин: чтобы закончить конфликт на Украине, надо ликвидировать причины кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что для достижения прочного мира на украинской территории ключевым условием является ликвидация факторов, спровоцировавших кризисную ситуацию, сообщает «Царьград» .

Выступая перед участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества, глава государства отметил, что отправной точкой конфликта стал насильственный захват власти.

Он также заявил о необходимости искоренения глубинных оснований украинского кризиса для установления прочного и долгосрочного мира в регионе. Такое заявление прозвучало в ходе его речи на саммите ШОС.

Российский лидер подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования украинского конфликта необходимо нейтрализовать факторы, изначально приведшие к кризису.

Путин акцентировал внимание на том, что кризис на Украине был спровоцирован не «агрессией», а антиконституционным переворотом.