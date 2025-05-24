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Лидер Йемена планирует приехать в Москву для переговоров с Путиным

Лидер Йемена Ришад аль-Алими на 27 мая запланировал рабочую поездку в Россию, в ходе которой планирует лично пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Визит главы Совета президентского руководства в Россию пройдет 27–29 мая, запланирована двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным», — отметил собеседник агентства.

Ришад аль-Алими является лидером территорий Йемена, которые не контролируются шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы — ред.), с апреля 2022 года. Начиная с 2015 года, когда хуситы захватили Сану, официальное правительство Йемена, признанное международным сообществом, вынуждено временно размещаться в Адене

В настоящее время большая часть побережья Красного моря в Йемене находится под контролем движения «Ансар Алла».

Кремль пока не давал официальной информации о предстоящих переговорах Путина и аль-Алими.