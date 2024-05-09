L’Express: Китай не откажется от тесных связей с Россией

Китайские власти не собираются отказываться от тесных связей с Москвой, на что указывает будущая поездка президента Путина в КНР, считает директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье, пишет РИА Новости .

«Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами», — сказала она в интервью французскому изданию L’Express.

Западу, по мнению Васселье, следует смириться с ограниченностью своих рычагов давления на Китай. Пекин не собирается жертвовать продуктивным сотрудничеством с РФ.

Владимир Путин сообщил о планах посетить Китай во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Визит намечен на май.