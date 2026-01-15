Левитт: отправка военных ЕС в Гренландию не меняет планов Трампа

Отправка европейских военных в Гренландию не повлияет на планы американского лидера Дональда Трампа, который стремится заполучить остров. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости .

«Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии», — заявила Левитт во время пресс-конференции.

Накануне встречи с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры. Однако изменить позицию США по Гренландии не удалось, после чего некоторые европейские государства заявили о намерении направить туда свои войска.

Ранее Трамп призывал Данию «покинуть» Гренландию. Кроме того, он просил НАТО оказать содействие Вашингтону в приобретении острова, опасаясь, что в противном случае он окажется под контролем России или Китая.

В последнее время Трамп неоднократно заявлял о желании сделать остров частью США. При этом он не давал гарантий, что не будет использовать для этого военную силу, и уклонялся от прямого ответа на вопрос о приоритете сохранения НАТО по сравнению с приобретением Гренландии.

Ранее сообщалось, что встречи США и Дании по вопросу Гренландии планируют проводить каждые две-три недели.

