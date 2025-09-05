По словам французского лидера Эммануэля Макрона, 26 государств-членов НАТО выразили готовность направить своих военных на Украину. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что любые войска на территории Украины будут рассматриваться министерством обороны РФ как легитимные цели для поражения, сообщает «Царьград» .

Он убежден, что в случае достижения мирного соглашения необходимость в западном военном присутствии отпадет.

До настоящего времени ни одна из сторон не вступила в переговоры с РФ относительно гарантий безопасности, необходимых как для самой России, так и для Украины. В случае достижения взаимоприемлемых решений по всем спорным вопросам Москва обязуется неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства.

Как в очередной раз подчеркнул глава государства, российская сторона открыта для диалога с представителями Украины. Однако, по его мнению, такие контакты представляются малопродуктивными, поскольку достижение соглашений по ключевым вопросам с действующим руководством страны крайне затруднительно.