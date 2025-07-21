ЛДПЯ и «Комэйто» потеряют большинство в японском парламенте

Согласно предварительным результатам выборов в палату советников Японии, правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДПЯ) столкнулась с серьезным поражением, сообщают «Ведомости» .

Экзитполы NHK показывают, что ЛДПЯ получит лишь 27-41 место из 125, а ее союзник «Комэйто» — всего 5-12 мандатов. Это означает, что впервые с 1947 года правящие силы могут оказаться в меньшинстве одновременно в обеих палатах парламента.

Крах коалиции связывают с целым комплексом проблем: резким ростом цен на рис (до $29 за 5 кг), коррупционными скандалами и провальной сельскохозяйственной политикой министра Синдзиро Коидзуми. Особое внимание привлекает успех ультраправой «Сансэйто», которая на волне антииммигрантских настроений может увеличить свое представительство с 2 до 20 мест.

«Это поражение ставит крест на политической карьере премьер-министра Исибы», — заявил политолог Тору Ёсида. По его словам, отставка главы правительства теперь лишь вопрос времени. Между тем, страна стоит перед лицом новых вызовов — от торговых войн с США до растущего социального напряжения.



