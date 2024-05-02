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LCI: переход Часова Яра под контроль РФ станет катастрофой для ВСУ

Российские военные смогут обстреливать железнодорожный узел Константиновка и ряд других позиций ВСУ в случае взятия Часова Яра, что обернется катастрофой для Киева, заявила французский военкор Анн Нива в эфире LCI. Ее слова приводит РИА Новости .

«Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <…>, и это будет катастрофой», — указала она.

Константиновка находится в 15 км от Часова Яра. Удары по ней представляют для украинских военных особую опасность. Железнодорожный узел в ней является ключевым элементом киевской логистики.

«Получается, дела у них (ВСУ — ред.) идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо», — подытожил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.

Главком ВСУ Александр Сырский недавно пожаловался, что украинские военные на передовой оказались в непростом положении. ВС РФ активно наступают, а ВСУ продолжают терять людей и территории.