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Лавров заявил о назначении переговорщиков от РФ и США по украинскому конфликту

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что РФ и США договорились о формировании процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что работа в данном направлении начнется в ближайшее время.

«Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы», — добавил Лавров.

По его словам, как только в РФ узнают имя и должность американского представителя, то сразу представят своего участника этого процесса.

Во вторник состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Площадку для мероприятия предоставила Саудовская Аравия.