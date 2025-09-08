Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО заявил, что Россия не стремится к мести и не отвергает своих прежних западных партнеров, но их прошлые поступки будут тщательно проанализированы, сообщает газета «Известия» .

«У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. <…> Мы никого не собираемся игнорировать. <…> И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность», — отметил Лавров.

По его словам, Россия открыта для общения со всеми заинтересованными сторонами и не собирается возводить барьеры, однако диалог должен строиться на принципах равноправия. Кроме того, глава МИД упомянул о существовании на Западе «маргиналов», вынашивающих планы по дестабилизации и «развалу» России.

Лавров подчеркнул, что после начала специальной военной операции звучали заявления о крахе российской экономики, полной изоляции страны и превращении ее руководства в международно непризнанных изгоев.

Он отметил, что эти прогнозы не оправдались, а актуальные статистические данные свидетельствуют о противоположной тенденции.