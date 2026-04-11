Лавров: слова пресс-секретаря ЕК Пиньо о разговоре с Сийярто на совести автора

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответственность за слова пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пиньо, касающиеся телефонного разговора глав МИД РФ и Венгрии, остается на совести автора, сообщает ИА Регнум .

Ранее Паула Пиньо выразила свое недовольство контактами российского министра с венгерским коллегой Петером Сийярто по теме прав меньшинств на Украине.

«Утверждение о том, что телефонный разговор „препятствует интересам Евросоюза и всех его граждан“, оставлю на совести автора. Раз она так сказала, так, наверное, и думает», — отметил Лавров.

23 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что телефон Петера Сийярто прослушивали спецслужбы Украины.

