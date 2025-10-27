Лавров сказал, что Путин собирается согласиться с концепцией США по Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске заявил, что готов работать над завершением украинского конфликта на основе предложенной Соединенными Штатами концепции. До саммита спецпосланник главы США Стивен Уиткофф приехал в Москву с предложениями по украинскому кризису, которые в Кремле изучили, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг», сообщает РИА Новости .

Путин во время встречи уточнил у Трампа по поводу всех элементов концепции, предложенных Уиткоффом. Американская сторона подтвердила информацию. Затем президент России сказал, что Москва готова согласиться с этой концепцией и идти дальше на практике на основе него, добавил Лавров.

Прямой ответ Соединенные Штаты не дали. Москва и Вашингтон договорились, что им нужно время обдумать предложения. После этого Трамп поговорил о концепции с партнерами по западному блоку. Глава России рассказал их соседям, союзникам и партнерам РФ, добавил министр иностранных дел.

По словам Лаврова, на встрече в конце сентября в американском Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио он напомнил коллеге о последовательности событий. Американский дипломат заявил, что предложение еще рассматриваются и в нем заинтересованы. Путин по итогам встречи с Трампом заявил, что РФ хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

