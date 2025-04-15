Лавров: Россия не позволит США загнать себя в ловушку

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, сообщает « Коммерсант ».

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную „ловушку“», — заявил он.

По его словам, внешняя политика американского президента основана на отстаивании национальных интересов США, но при этом Трамп готов к диалогу с другими странами, когда эти интересы совпадают.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый контакт Путина и Трампа в 2025 году состоялся в рамках телефонного разговора 18 февраля. Тогда американский лидер заявил о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Путин согласился с главой США, но подчеркнул, что обязательно должна быть устранена первопричина его возникновения.