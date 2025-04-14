Лавров: РФ и США еще не согласовали ключевые моменты по украинскому вопросу
Несмотря на то, что между Россией и США состоялось уже несколько контактов, ключевые моменты по урегулированию украинского вопроса до сих пор остаются несогласованными сторонами. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто… Они обсуждаются», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов, согласованы ли в настоящее время ключевые параметры по украинскому вопросу или нет.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.
Первый контакт Путина и Трампа в 2025 году состоялся в рамках телефонного разговора 18 февраля. Тогда американский лидер заявил о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Путин согласился с главой США, но подчеркнул, что обязательно должна быть устранена первопричина его возникновения.