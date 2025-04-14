Лавров: РФ и США еще не согласовали ключевые моменты по украинскому вопросу

Несмотря на то, что между Россией и США состоялось уже несколько контактов, ключевые моменты по урегулированию украинского вопроса до сих пор остаются несогласованными сторонами. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости .

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто… Они обсуждаются», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов, согласованы ли в настоящее время ключевые параметры по украинскому вопросу или нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый контакт Путина и Трампа в 2025 году состоялся в рамках телефонного разговора 18 февраля. Тогда американский лидер заявил о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Путин согласился с главой США, но подчеркнул, что обязательно должна быть устранена первопричина его возникновения.