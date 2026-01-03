Лавров поговорил с временным главой Венесуэлы Родригес

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он заявил, что РФ проявляет твердую солидарность с народом государства, сообщает ТАСС со ссылкой на отечественное дипведомство.

Венесуэла столкнулась с вооруженной агрессией. РФ будет и дальше поддерживать курс государства, который направлен на защиту национальных интересов и суверенитета государства.

Лавров и Родригес поддержали идею недопущения дальнейшей эскалации и поиска выхода из положения с помощью диалога. Во время разговора заявлен общий настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Венесуэлой.

США напали на латиноамериканскую страну утром 3 января. Они атаковали военные объекты и парламент государства. Также американские военные похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой. Их будут судить в США. Мадуро временно заменяет исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

