Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что отказ послов Евросоюза и представителя Европейского совета от открытой дискуссии по украинскому вопросу — это «позорище». Российское ведомство приглашало их всех для разговора в свободном формате, сообщает РИА Новости .

Лавров подчеркнул, что отказ от дискуссии был коллективным. Теперь же между послами и российским МИД нет контактов. По его словам, они обращаются только тогда, когда «припрет конкретная тема».

«Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто… Знаю несколько слов, но… Это позорище для любого дипломата», — заявил Лавров.

Приглашение от министра иностранных дел России послам Евросоюза поступило в марте 2024 года. Это было накануне выборов президента в стране. Тогда все они коллективно отказались от дискуссии.

Ранее Лавров назвал смысл дипломатии. По его словам, он заключается в том, чтобы «профессионально делать.