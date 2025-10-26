Глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров дал разъяснения по поводу присутствия российских сил на землях, выходящих за границы Донбасса и Новороссии. По его словам, российские бойцы контролируют эти территории ради буферной зоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский YouTube-канал «Ультраханг».

Лавров заявил, что вопросы о сроках завершения конфликта и возвращении, например, Запорожья он находит неуместными. По его данным, Россия уже держит под контролем земли, которые не входят в территории, закрепленные в российской конституции. Министр объяснил это простой необходимостью — России нужна буферная зона.

Глава МИД РФ заявил, что украинская сторона продолжает наносить удары по российским регионам. По его словам, атакам подвергаются Брянская, Белгородская и Курская области — территории, принадлежность которых России никогда не вызывала споров. Для ударов используются артиллерия, авиабомбы и дроны.

Также Лавров отметил, что Москва признает независимость Украины, но при этом понимает, что жители регионов, которые вошли в состав России, подвергались дискриминации со стороны киевского режима.

«Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах — ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться второсортными», — сказал Лавров.

