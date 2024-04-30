Лавров назвал временными меры профилактики терроризма на границе с Таджикистаном

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином отметил, что тщательные проверки граждан других стран при въезде в Россию — это временная мера, принятая после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает РБК .

Как отметили в пресс-службе МИД, в беседе были особо подчеркнуты временный характер данных мер, а также их ненаправленность против одной нации или религии. На границе позднее будет постепенная нормализация обстановки.

Кроме того, дипломаты обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия РФ и Таджикистана, подчеркнули необходимость сохранять позитивную динамику отношений двух государств.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 145 человек.