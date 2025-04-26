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Лавров: Москва выдвигает серьезные предложения по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по урегулированию украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на CBS.

По его словам, до завершения переговоров российская сторона раскрывать подробностей не намерена.

«Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — отметил он.

Ранее агентство Reuters опубликовало предполагаемый план США по украинскому урегулированию, который спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. В тексте идет речь об условиях прекращения огня, гарантиях безопасности для Украины, территориальных и экономических вопросах перемирия.