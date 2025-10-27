Лавров и глава МИД КНДР заявили, что следуют договору о стратпартнерстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи встретились в Москве. Они подтвердили, что привержены соглашению о стратегическом партнерстве между государствами, сообщается на сайте МИД РФ .

Дипломаты обсуждали актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Среди них и договоренности, которые были достигнуты во время переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне.

Главы министерств иностранных дел отметили, что обе стороны придерживаются положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Также на встрече стороны отметили, что напряженность на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и мире растет из-за агрессивных шагов Соединенных Штатов вместе с их партнерами. Россия поддерживает действия, которые предпринимаются руководством КНДР для защиты суверенитета и обеспечения своей безопасности.

