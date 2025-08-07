сегодня в 19:39

Лавров и Фидан договорились развивать отношения РФ и Турции

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону пообщался со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе разговора министры договорились о постоянной связи и развитии отношений между странами, говорится на сайте МИД РФ .

«Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан согласовали план регулярного общения. Такая договоренность была достигнута во время телефонной беседы 7 августа 2025 года, которую инициировала Турция.

Российский МИД подтвердил, что дипломаты будут поддерживать постоянный контакт для обсуждения важных вопросов.