Лавров в Китае дал ответ на ультиматум Трампа

Россия хочет понять, что стоит за словами президента США Дональда Трампа про 50 дней для урегулирования конфликта с Украиной. Нельзя говорить, что на переговорах в турецком Стамбуле стороны не достигли прогресса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Китае, сообщает РИА Новости .

Если бы Украина обозначила дату еще одного, третьего раунда, переговоров, возможно, для урегулирования хватило бы и 30 суток. Слова киевских политиков о том, что встречи в Стамбуле исчерпали себя, демонстрируют нежелание Киева договариваться. По мнению России, такой формат не исчерпан, добавил министр.

Также Лавров прокомментировал и угрозы Трампа о том, что, если мирное урегулирование не будет достигнуто в течение 50 дней, то против РФ и ее партнеров введут 100% пошлины. Глава МИД России отметил, что страна справляется с санкциями. Он не думает, что партнеры Москвы откажутся от взятых на себя обязательств в сфере торговли.

Лавров добавил, что на Трампа давит Евросоюз. От него требуют накачивать Киев оружием.

Евросоюз, по мнению министра иностранных дел России, хочет затянуть Соединенные Штаты в воронку новых антироссийских санкций. Однако ущерб понесут те, кто автор санкционной войны.

Рабочая поездка Лаврова в КНР закончится 15 июля. Там министр иностранных дел принимает участие в заседании Совета глав МИД государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит в Тяньцзине в КНР.