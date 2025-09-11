Латвия закрывает воздушное пространство над границей с РФ и Белоруссией

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что с 11 сентября страна решила закрыть воздушное пространство над границами с Россией и Белоруссией. Ограничение будет действовать с 18:00, сообщает «Интерфакс» .

«Минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей», — заявил Спрудс.

Воздушное пространство закроют на высоту до 6 тыс. м в зоне 50 км от внешней границы республики. Глава Минобороны Латвии уточнил, что такое решение принято по рекомендации Национальных вооруженных сил.

В стране уверены, что найденные на территории Польши беспилотники — прямое нарушение воздушного пространства НАТО. Латвии нужно принять соответствующие меры, хотя на данный момент прямой угрозы нет. Также Спрудс отметил, что латвийская армия находится в состоянии полной боевой готовности.

В ночь на 10 сентября Польша провела операцию по нейтрализации БПЛА, которые нарушили границу страны. Варшава заявила, что были обнаружены обломки 16 беспилотников и одной ракеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.