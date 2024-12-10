«Ларечникам показали их место»: на Украине посмеялись над Зеленским

Перемена облика, на который указали в окружении избранного президента США Дональда Трампа, не поможет Владимиру Зеленскому, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Зеленский может одеть костюм или по-прежнему «играть гопника», но это не поможет ему избежать иронии со стороны окружения Трампа.

«Ларечникам просто показали их место, с которого они вздумали приподняться во время Байдена, когда Вову в трениках с пузырями на коленях носили на руках в Конгрессе», — отметил нардеп, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп, Зеленский и президент Франции Макрон провели короткую трехстороннюю встречу в Париже.

Зеленский был одет в кофту, мятые брюки и серую куртку, обут в коричневые ботинки армейского образца. Трамп использовал синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага. Советник американского политика Роджер Стоун по итогам встречи заявил, что Зеленский внешним видом проявил неуважение к народу США.