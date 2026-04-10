L’AntiDiplomatico сообщило о провале миссии ПВО Украины на Ближнем Востоке

Итальянское издание L’AntiDiplomatico заявило, что украинских специалистов по ПВО попросили покинуть страны Ближнего Востока после неудачной работы и удара Ирана по базе в ОАЭ. Киев эту информацию отрицает, сообщает «Царьград» .

По данным L’AntiDiplomatico, Владимир Зеленский предложил арабским монархиям помощь украинских экспертов по противовоздушной обороне. Предполагалось использовать опыт отражения воздушных атак. Однако, как утверждает издание, шейхи разочаровались в результатах и попросили специалистов покинуть регион.

Сообщается, что пять объектов, которые должны были защищать украинские расчеты, были уничтожены. Кроме того, две ракеты ПВО якобы попали по небоскребам в ОАЭ. Издание также утверждает, что Иран нанес удар по украинской базе и складам с беспилотниками в Эмиратах, в результате чего погиб 21 специалист.

В МИД Украины назвали эти сообщения фейком и заявили, что Иран распространяет ложную информацию. При этом источники в регионе, по данным публикации, говорят о снижении доверия к украинским военным экспертам.

На фоне обострения президент США Дональд Трамп объявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон принял иранское предложение из десяти пунктов. Переговоры сторон запланированы на 10 апреля в Исламабаде, однако, по данным иранских источников, военные действия полностью не прекращены.

