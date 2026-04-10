L’AntiDiplomatico сообщило о провале миссии ПВО Украины на Ближнем Востоке
Итальянское издание L’AntiDiplomatico заявило, что украинских специалистов по ПВО попросили покинуть страны Ближнего Востока после неудачной работы и удара Ирана по базе в ОАЭ. Киев эту информацию отрицает, сообщает «Царьград».
По данным L’AntiDiplomatico, Владимир Зеленский предложил арабским монархиям помощь украинских экспертов по противовоздушной обороне. Предполагалось использовать опыт отражения воздушных атак. Однако, как утверждает издание, шейхи разочаровались в результатах и попросили специалистов покинуть регион.
Сообщается, что пять объектов, которые должны были защищать украинские расчеты, были уничтожены. Кроме того, две ракеты ПВО якобы попали по небоскребам в ОАЭ. Издание также утверждает, что Иран нанес удар по украинской базе и складам с беспилотниками в Эмиратах, в результате чего погиб 21 специалист.
В МИД Украины назвали эти сообщения фейком и заявили, что Иран распространяет ложную информацию. При этом источники в регионе, по данным публикации, говорят о снижении доверия к украинским военным экспертам.
На фоне обострения президент США Дональд Трамп объявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон принял иранское предложение из десяти пунктов. Переговоры сторон запланированы на 10 апреля в Исламабаде, однако, по данным иранских источников, военные действия полностью не прекращены.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.