Государства Евросоюза собираются атаковать РФ с использованием программы «Европейский щит», придуманной экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Об этом написал итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в материале для сайта L’Antidiplomatico, сообщает РИА Новости .

На фоне этого генералы Евросоюза заняли воинственную позицию. Они регулярно говорят о том, что якобы нужно противостоять угрозе со стороны РФ. Также из-за этого руководители государств ЕС подписывают договоры о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Для осуществления коварных планов Евросоюзу, США и Великобритании был необходим кровавый режим на Украине.

«Этот режим, используя террористические методы, годами уничтожал журналистов и оппонентов, а теперь отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за «сопротивление России»», — пишет обозреватель.

В агрессивную риторику укладываются и слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что он хочет отправить на Украину контингент из европейских солдат, а также самолеты и корабли. Помимо этого, государства НАТО готовы приобретать оружие для ВСУ.

«Другими словами: все готово к нападению руками Украины», — добавил автор.