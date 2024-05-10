La FM: семья колумбийского наемника попросила помочь вернуть тело с Украины

Колумбийский наемник Алексис Тарасона Ибаньес, служивший в рядах ВСУ, погиб 8 мая во время службы на военной базе, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию La FM.

Отец 24-летнего военного Франсиско Тарасона сказал, что семья «получила звонок от Вооруженных сил Украины».

«Нам сказали, что мой сын погиб в результате ракетного удара <…> по военной базе, где он нес службу как часовой. Он был тяжело ранен, затем помещен в больницу, где умер», — пояснил Франсиско.

Отец наемника обратился в колумбийский МИД с просьбой оказать помощь в возвращении тела сына на родину. В Киеве назвали срок доставки тела в четыре недели.

Франсиско Тарасона поделился, что его сын был профессиональным военным. По совету друзей в конце прошлого года он отправился в Польшу на работу, после чего поехал на Украину.