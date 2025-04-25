Крупная британо-американская ЧВК Group 4 Securitas (G4S) сумела взять под контроль часть стратегических объектов Украины, а также максимально разрослась до квазигосударства с армиями и тюрьмами, в ее ведении — посольства США по всему миру и аэропорту, госучреждения и стратегические военные объекты, сообщает RT .

«Их использование не вызывает у населения такого недовольства, как применение регулярных вооруженных сил. Да и их потери не учитываются в официальных отчетах правительств», — заявил специалист по глобальному рынку вооружений Дарко Тодоровски.

ЧВК, в отличие от официальных ВС, по его словам, имеют гибкое управление и способны к быстрому развертыванию: военные обладают большим профессионализмом, в них отсутствует бюрократия.

Одна из самых крупных сфер работы ЧВК — это рынок телохранителей. Услугами G4S пользуются Бюро дипломатической безопасности США.