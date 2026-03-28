В ходе беседы, посвященной роли тяжелого вооружения в современных боевых действиях с массовым применением БПЛА, председатель правления концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил пренебрежительное отношение к украинскому производству дронов, сравнив его со сборкой конструктора, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Atlantic.

Отвечая на вопрос о местных производителях беспилотников, таких как Fire Point и Skyfall, Паппергер заявил, что это делают украинские домохозяйки. У них на кухнях стоят 3D-принтеры, и они печатают там детали для дронов.

Паппергер также выразил серьезные сомнения относительно способности подобных беспилотников трансформировать рынок вооружений, в частности сегмент бронетехники.

«В чем заключаются украинские инновации? У них нет какого-то технологического прорыва. Они делают инновации своими маленькими дронами и говорят: „Ого!“ Замечательно, ладно. Но это не технологии Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — пояснил глава немецкого концерна.

В Rheinmetall не только не заимствуют опыт применения БПЛА в качестве основного средства на поле боя, но и не перенимают методы защиты техники от них. На вопросы журналистов о разработке и внедрении механических средств противодействия дронам, таких как специальные сети, на предприятии ответили отказом.

Rheinmetall входит в число крупнейших европейских производителей военной техники и вооружений. Значительный рост доходов концерна связан с поставками германских вооружений Украине, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы его производства.

