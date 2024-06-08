Культовый режиссер готовил Байдена к выступлению

Режиссер Стивен Спилберг давал советы президенту Джо Байдену Байдену перед публичным выступлением в честь 80 годовщины высадки союзников в Нормандии, пишет газета «Известия» .

Издание Daily Mail, на которое ссылается газета, утверждает, что режиссер присутствовал в номере главы Белого дома в Париже перед его выступлением.

Всемирно известный кинодеятель давно связан с Национальным комитетом Демократической партией и не в первый раз готовит американского лидера к мероприятиям.

Ранее сообщалось, что Байден остановился в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.