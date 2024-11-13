Военных чиновников в США и аналитиков по обороне «застало врасплох» решение избранного президента США Дональда Трампа назначить ведущего Fox News Пита Хегсета будущим главой Пентагона. Один из бывших высокопоставленных лиц МО заявил, что для Трампа лояльность — это главное, сообщает газета Politico .

«Кто, черт возьми, этот парень?» — приводит газета слова представителя оборонной промышленности, пожелавшего сохранить анонимность.

В статье говорится, что военные деятели ждали «сюрпризов» при возвращении Трампа, однако даже они не предполагали, что республиканец захочет сделать главой Минобороны телеведущего.

Politico добавляет, что в Вашингтоне были буквально «шокированы» тем, что Трамп сделает министром обороны Пита Хегсета. Чиновники ожидали, что ведомство возглавит человек с опытом в оборонной политике или один из законодателей.

Журналисты отмечают, что при своем прошлом президентстве Трамп соперничал с министрами обороны, и теперь он хочет поставить на пост руководителя Пентагона лояльного ему человека.