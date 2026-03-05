КСИР заявил о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале 19-й волны операции «Обещание правды — 4», сообщает RT.
Отмечается, что удары по американским и израильским позициям будут осуществляться как с помощью ракет, так и с помощью БПЛА.
Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.
В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
