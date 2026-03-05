сегодня в 05:36

Отмечается, что удары по американским и израильским позициям будут осуществляться как с помощью ракет, так и с помощью БПЛА.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

