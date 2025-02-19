«Крыса загнана в угол»: Медведев прошелся по Зеленскому после критики Трампа

Медведев на фоне заявлений Трампа сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол

Президент Украины Владимир Зеленский загнан в угол, так как американский лидер Дональд Трамп резко высказывается о его ответственности за начало войны и требует отчета о разворованных деньгах, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что также Трамп ранее высказывался о новой легитимации украинского президента на выборах и признании сложившихся в стране реалий. Еще тот требует расчета за уже оказанную Штатами помощь в рамках сделки по редкоземельным материалам.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым», — написал Медведев на своей странице в VK.

Как считает зампред Совбеза, от Зеленского в такой ситуации можно ждать любой провокации, чтобы сорвать урегулирование конфликта и продолжить войну «до последнего украинца».