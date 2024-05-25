Беспилотники НАТО, ведущие разведку в нейтральных водах над Черным морем, следует объявить законными целями российской армии, заявил крымский политэксперт Сергей Юхин в беседе с РИА Новости .

«Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», — призвал он.

«Натовские» самолеты и дроны дальней радиолокационной разведки, по его словам, собирают информацию и передают ее киевскому режиму, который бьет западными ракетами по Крыму.

Недавно ВСУ вновь обстреляла Крым ракетами. В момент атаки над Черным морем также был замечен американский дрон MQ-9 Reaper.