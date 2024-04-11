Крупный ракетный удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие дни

Иран или его союзники могут нанести крупный ракетный удар по Израилю в ближайшие дни, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты приводят мнение знакомых с разведанными США и Израиля источников, которые утверждают, что при атаке могут быть использованы высокоточные ракеты.

«США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что потенциальный удар может произойти уже в ближайшее время.

«Это, скорее, вопрос когда, а не если», — указал один из собеседников агентства.

Источники подчеркивают, что целями должны быть израильское правительство и военные объекты, а гражданские объекты останутся в безопасности. При этом Тель-Авив ожидает эту атаку перед началом нового наступления в Рафахе.