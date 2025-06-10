Кроссовки и круглые вырезы: жена Макрона шокировала публику своими нарядами

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит во время визита в Монако привлекла внимание СМИ и общественности непривычной одеждой: она появилась на дипломатическом приеме в кроссовках и классическом костюме, сообщает «ФедералПресс» .

Выбор первой леди вызвал резкую критику со стороны французских политиков и читателей в соцсетях. Они указали на значительную отличие образа Брижит от наряда княгини Монако Шарлен: та появилась в платье и туфлях. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что мадам Макрон пренебрегает национальной элегантностью.

Ранее Брижит не раз появлялась на публике в одежде с высокими воротниками или круглыми вырезами, что делает шею более заметную и привлекает внимание к верхней части образа, а при ее комплекции такие фасоны нарушают пропорции и визуально утяжеляют образ.

Кроме того, супруга Макрона часто выбирает одежду ярко-белого цвета и использует короткие фасоны, рискуя подчеркнуть недостатки фигуры и кожи.