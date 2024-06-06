Кремль уклонился от ответа на вопрос, кому РФ даст оружие для борьбы с Западом

Песков не ответил, каким странам Россия может дать оружие для борьбы с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет уточнять, каким именно странам или регионам могут поставить оружие из России. Он добавил, что глава государства Владимир Путин накануне «сказал то, что хотел сказать», сообщает kp.ru .

Представитель Кремля отметил, что Москва не оставит без неминуемых последствий действия Запада, который поставляет Украине вооружения для ударов по российской территории.

«Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление», — ответил Песков на просьбу уточнить конкретные страны, которым Россия может передать оружие.

Ранее Владимир Путин допустил, что РФ может начать передавать свое оружие регионам, которые конфликтуют с НАТО или западными странами.