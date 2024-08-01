Кремль с оговоркой заявил о возможности переговоров с Украиной

Песков: вести переговоры с Украиной можно, но полагаться на ее слова нельзя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия допускает возможность ведения переговоров по урегулированию конфликта с властями Украины, но при этом предостерег от доверия к украинским представителям, пишет kp.ru со ссылкой на радио «КП».

По его словам, Россия наблюдает невнятные рассуждения о возможности переговоров. За ними также не следует никакой конкретики, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Разговаривать — можно, доверять — нельзя», — сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин уже давал юридическую оценку сложившемуся статус-кво на Украине. Вместе с тем западные партнеры Киева полностью абстрагировались от предложений мирно завершить конфликт, добавил пресс-сек президента.